Обстрел Купянска: количество жертв увеличилось, полиция ищет тела погибших

Российские войска сегодня, 19 сентября, обстреляли автомобиль волонтеров в Купянске (Харьковская область). В результате вражеской атаки погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова .

"Опять обстреляли гражданских - россияне продолжают убивать. По состоянию на сейчас шестеро гражданских погибли в Купянске", - говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет о двух женщинах и четырех мужчинах. Болвинов уточнил, что это то количество жертв, которое удалось подсчитать на данный момент.

Кто попал под обстрел РФ

Полицейский уточнил, что враг обстрелял автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.

Фото: Обломки (facebook.com)

"Погибших продолжаем доставать из реки вблизи и из уничтоженных автомобилей. Обстрел россияне устроили посреди дня, около 13 часов. Наши следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия, продолжается осмотр. И, к сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться", - сказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Обстрел Купянская

Сегодня российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара погибли трое гражданских людей. На месте работают экстренные службы.

Обстрелы Харьковской области

Стоит отметить, что после деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населенные пункты региона. Под удар врага попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта, а также Харьков.

Так, 16 сентября российские захватчики ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города.

Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ избивали по Харькову ракетами "Искандер-К".