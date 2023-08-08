Обстріл Кругляківки Харківської області: кількість жертв зросла до трьох

"Станом на 13:18 кількість загиблих зросла до трьох: загинули 45-річна жінка, двоє чоловіків віком 65 та 52 років", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Кругляківки Харківської області

Російські окупанти 7 серпня обстріляли село Кругляківка Харківської області, використавши чотири керовані авіабомби. Спочатку повідомлялося, що загинуло двоє людей, а поранення отримали рятувальники та слідчий. Пізніше кількість постраждалих зросла до 7 поранених та двох жертв. Вже на ранок, 8 серпня, у прокуратурі області заявили про 9 поранених під час обстрілу Кругляківки.

"Попередньо, з РСЗВ. Травмовано двох поліцейських у віці 21 і 24 років і двох рятувальників у віці 22 і 46 років", - уточнили у відомстві.