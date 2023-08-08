RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Кругляковки Харьковской области: количество жертв возросло до трех

Фото: количество жертв из-за обстрела Кругляковки Харьковской области возросло 8 августа (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за обстрела села Кругляковка Харьковской области во вторник, 8 августа, возросло до трех человек. оккупанты атаковали населенный пункт днем ​​раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По состоянию на 13:18 количество погибших возросло до трех: погибли 45-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет", - говорится в сообщении.

Обстрел Кругляковки Харьковской области

Российские оккупанты 7 августа обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемые авиабомбы. Первоначально сообщалось, что погибли два человека, а ранения получили спасатели и следователь.  Позже количество пострадавших возросло до 7 раненых и двух жертв. Уже на утро, 8 августа, в прокуратуре области заявили о 9 раненых во время обстрела Кругляковки.

"Предварительно, из РСЗО. Травмированы двое полицейских в возрасте 21 и 24 года и два спасателя в возрасте 22 и 46 лет", - уточнили в ведомстве.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков