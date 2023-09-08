Обстріл Кривого Рогу: у Зеленського показали момент "прильоту" ракети

"Кривий Ріг сьогодні. Ще один прямий ракетний удар по цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.

За словами Подоляка, в результаті удару загинула 1 людина, ще 72 отримали поранення.

"Класичний тероризм у російському стилі. Хтось все ще хоче погодитися з вимогами Росії, прийняти її умови, вести переговори або зняти санкції? Можливо, хтось хоче стати на коліна перед Росією?", - написав радник керівника Офісу президента.

Також Подоляк поставив питання, чи настав час юридично визнати терористичну державу терористичною державою і вивести її зі складу Ради Безпеки ООН після чергового удару по українському місту.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер".

Також поліцейські брали активну участь у рятувальній операції після російського удару по Кривому Рогу. З'явилося відео.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.