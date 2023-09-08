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Обстріл Кривого Рогу: у Зеленського показали момент "прильоту" ракети

Фото: Наслідки удару по Кривому Рогу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Представники Офісу президента України опублікували відео ракетного удару, який РФ сьогодні завдала по Кривому Рогу в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Кривий Ріг сьогодні. Ще один прямий ракетний удар по цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.

 

 

За словами Подоляка, в результаті удару загинула 1 людина, ще 72 отримали поранення. 

"Класичний тероризм у російському стилі. Хтось все ще хоче погодитися з вимогами Росії, прийняти її умови, вести переговори або зняти санкції? Можливо, хтось хоче стати на коліна перед Росією?", - написав радник керівника Офісу президента.

Також Подоляк поставив питання, чи настав час юридично визнати терористичну державу терористичною державою і вивести її зі складу Ради Безпеки ООН після чергового удару по українському місту.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер".

Також поліцейські брали активну участь у рятувальній операції після російського удару по Кривому Рогу. З'явилося відео.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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