Обстрел Кривого Рога: у Зеленского показали момент "прилета" ракеты

"Кривой Рог сегодня. Еще один прямой ракетный удар по гражданскому населению", - говорится в сообщении.

Kryvy Rih today. Другие direct missile strike on civilians. 72 injured, 1 killed. Classic Russian-style terrorism. Довольно, что все еще хочется подчеркнуть, что #Russia 's demands, принять свои условия, неотекивающие, или лишние sanctions? Perhaps someone wants to kneel before Россия? Or is it… pic.twitter.com/YaY1LsS8FC — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2023

По словам Подоляка, в результате удара погиб 1 человек, еще 72 получили ранения.

"Классический терроризм в российском стиле. Кто-то все еще хочет согласиться с требованиями России, принять ее условия, вести переговоры или снять санкции? Возможно, кто-то хочет стать на колени перед Россией?", - написал советник руководителя Офиса президента.

Также Подоляк задал вопрос, пришло ли время юридически признать террористическое государство террористическим государством и вывести его из состава Совета Безопасности ООН после очередного удара по украинскому городу.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, 8 сентября, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер".

Также полицейские активно участвовали в спасательной операции после российского удара по Кривому Рогу. Появилось видео.

Все детали очередного теракта российских кафиров можете узнать в материале РБК-Украина.