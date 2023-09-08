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Обстрел Кривого Рога: у Зеленского показали момент "прилета" ракеты

Фото: Последствия удара по Кривому Рогу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители Офиса президента Украины опубликовали видео ракетного удара, который РФ сегодня нанесла по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Кривой Рог сегодня. Еще один прямой ракетный удар по гражданскому населению", - говорится в сообщении.

 

 

По словам Подоляка, в результате удара погиб 1 человек, еще 72 получили ранения. 

"Классический терроризм в российском стиле. Кто-то все еще хочет согласиться с требованиями России, принять ее условия, вести переговоры или снять санкции? Возможно, кто-то хочет стать на колени перед Россией?", - написал советник руководителя Офиса президента.

Также Подоляк задал вопрос, пришло ли время юридически признать террористическое государство террористическим государством и вывести его из состава Совета Безопасности ООН после очередного удара по украинскому городу.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, 8 сентября, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер".

Также полицейские активно участвовали в спасательной операции после российского удара по Кривому Рогу. Появилось видео.

Все детали очередного теракта российских кафиров можете узнать в материале РБК-Украина.

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