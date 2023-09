Обстрел Кривого Рога: у Зеленского показали момент "прилета" ракеты

"Кривой Рог сегодня. Еще один прямой ракетный удар по гражданскому населению", - говорится в сообщении.

Kryvy Rih today. Другие direct missile strike on civilians. 72 injured, 1 killed. Classic Russian-style terrorism. Довольно, что все еще хочется подчеркнуть, что #Russia 's demands, принять свои условия, неотекивающие, или лишние sanctions? Perhaps someone wants to kneel before Россия? Or is it… pic.twitter.com/YaY1LsS8FC — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2023