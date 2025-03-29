Обстріл Кривого Рогу: з'явились фото наслідків

Атака РФ на Кривий Ріг

Російські окупанти атакували Кривий Ріг у суботу, 29 березня. Загарбники вдарили ракетами.

Спочатку повідомлялося, що через атаку росіян на Кривий Ріг постраждала одна жінка. Пізніше кількість постраждалих різко зросла до 5 людей, потім - до семи.

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