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Обстріл Кривого Рогу: з'явились фото наслідків

Фото: російська армія влаштувала ракетну атаку на Кривий Ріг 29 березня (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни влаштували ракетну атаку на Кривий Ріг 29 березня. З'явились фото наслідків обстрілу, через який постраждали вже сім людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Офіс генпрокурора.

Так, внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг попередньо поранено 7 людей.

Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг

В результаті атаки спалахнув легковий автомобіль, який рятувальники оперативно загасили. 

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийка та інфрастуктурний об’єкт. Понівечено більше 20 автомобілів", - розповіли у ДСНС.

 

Наслідки атаки окупантів на Кривий Ріг 29 березня (t.me/dsns_telegram)

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). 
 

 

Наслідки атаки окупантів на Кривий Ріг 29 березня (t.me/pgo_gov_ua)

Атака РФ на Кривий Ріг

Російські окупанти атакували Кривий Ріг у суботу, 29 березня. Загарбники вдарили ракетами.

Спочатку повідомлялося, що через атаку росіян на Кривий Ріг постраждала одна жінка. Пізніше кількість постраждалих різко зросла до 5 людей, потім - до семи.

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