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Обстрел Кривого Рога: появились фото последствий

Фото: российская армия устроила ракетную атаку на Кривой Рог 29 марта (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне устроили ракетную атаку на Кривой Рог 29 марта. Появились фото последствий обстрела, из-за которого пострадали уже семь человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Офис генпрокурора.

Так, в результате ракетного удара по городу Кривой Рог предварительно ранены 7 человек.

Последствия атаки РФ на Кривой Рог

В результате атаки вспыхнул легковой автомобиль, который спасатели оперативно потушили.

"Повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфрастуктурный объект. Изуродовано более 20 автомобилей", - рассказали в ГСЧС.

 

Последствия атаки оккупантов на Кривой Рог 29 марта (t.me/dsns_telegram)

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление РФ.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). 
 

 

Последствия атаки оккупантов на Кривой Рог 29 марта (t.me/pgo_gov_ua)

Атака РФ на Кривой Рог

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог в субботу, 29 марта. Захватчики ударили ракетами.

Первоначально сообщалось, что из-за атаки россиян на Кривой Рог пострадала одна женщина. Позже число пострадавших резко возросло до 5 людей, потом - до семи.

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