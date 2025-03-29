Обстрел Кривого Рога: появились фото последствий

Атака РФ на Кривой Рог

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог в субботу, 29 марта. Захватчики ударили ракетами.

Первоначально сообщалось, что из-за атаки россиян на Кривой Рог пострадала одна женщина. Позже число пострадавших резко возросло до 5 людей, потом - до семи.

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