Обстріл Кривого Рогу: кількість жертв зросла до 6 людей

До шести людей зросла кількість загиблих після атаки РФ на Кривий Ріг 5 березня. В лікарні помер один з постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"На жаль, у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Жертвою агресора став 53-річний чоловік", - розповів він.
За даними голови ОВА, кілька днів лікарі боролися за його життя, але травми виявилися надто важкими.
"Загалом трагедія забрала життя шістьох людей", - зазначив Лисак.
Російські війська завдали ракетного удару по готелю в Кривому Розі ввечері 5 березня. Спочатку повідомлялося, що загинуло двоє людей, є постраждалі.
Пізніше кількість жертв почала зростати, а кількість поранених зросла до 30 людей.
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