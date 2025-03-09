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Обстрел Кривого Рога: количество жертв возросло до 6 человек

Фото: до 6 человек возросло количество погибших после атаки РФ на Кривой Рог 5 марта (иллюстрация/brovary net ua)
Автор: Наталия Гурковская

До шести человек возросло количество погибших после атаки РФ на Кривой Рог 5 марта. В больнице скончался один из пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"К сожалению, в больнице умер еще один пострадавший в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Жертвой агрессора стал 53-летний мужчина", - рассказал он.

По данным главы ОВА, несколько дней врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

"В целом трагедия унесла жизни шести человек", - отметил Лысак.

 

Обстрел Кривого Рога

Российские войска нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге вечером 5 марта. Первоначально сообщалось, что погибли два человека, есть пострадавшие.

Позже число жертв начало расти, а число раненых выросло до 30 людей.

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