Обстрел Кривого Рога: количество жертв возросло до 6 человек

До шести человек возросло количество погибших после атаки РФ на Кривой Рог 5 марта. В больнице скончался один из пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"К сожалению, в больнице умер еще один пострадавший в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Жертвой агрессора стал 53-летний мужчина", - рассказал он.
По данным главы ОВА, несколько дней врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.
"В целом трагедия унесла жизни шести человек", - отметил Лысак.
Российские войска нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге вечером 5 марта. Первоначально сообщалось, что погибли два человека, есть пострадавшие.
Позже число жертв начало расти, а число раненых выросло до 30 людей.
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