Обстрел Кривого Рога: количество жертв возросло до 6 человек

"К сожалению, в больнице умер еще один пострадавший в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Жертвой агрессора стал 53-летний мужчина", - рассказал он.

По данным главы ОВА, несколько дней врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

"В целом трагедия унесла жизни шести человек", - отметил Лысак.