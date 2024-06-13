Обстріл Кривого Рогу. Кількість постраждалих зросла до 32
У Кривому Розі зросла кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу. Наразі відомо про 32 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула у коментарі "Суспільному".
Зазначається, що серед 32 постраждалих:
- 5 дітей;
- ще 5 перебувають у важкому стані;
- один перебуває у вкрай важкому стані.
Зазначається, що поліція ці дані не підтверджує.
День жалоби
"Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24", - написав Вілкул.
Обстріл Кривого Рогу
Вчора, 12 червня, близько о 15:50 у Кривому Розі пролунав вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна загроза через ризик застосування ворогом балістики. Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що окупанти вдарили по житловому сектору міста.
Станом на 22:15, згідно з даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) було завершено аварійно-рятувальні роботи у житловій забудові. Внаслідок удару загинули 9 осіб.
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