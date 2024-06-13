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Обстрел Кривого Рога. Число пострадавших возросло до 32

Четверг 13 июня 2024 14:11
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Обстрел Кривого Рога. Число пострадавших возросло до 32 Фото: последствия обстрела Кривого Рога (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге возросло количество раненых в результате вчерашних обстрелов. Сейчас известно о 32 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в комментарии "Суспільному".

Отмечается, что среди 32 пострадавших:

  • 5 детей;
  • еще 5 находятся в тяжелом состоянии;
  • один находится в крайне тяжелом состоянии.

Полиция эти данные не подтверждает.

День траура

"Завтра, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате преступной вражеской ракетной атаки 12.06.24", - написал Вилкул.

Обстрел Кривого Рога

Вчера, 12 июня, около 15:50 в Кривом Роге прогремел взрыв. На тот момент в регионе была объявлена воздушная угроза из-за риска применения врагом баллистики. Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что оккупанты ударили по жилому сектору города.

По состоянию на 22:15, согласно данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), были завершены аварийно-спасательные работы в жилой застройке. В результате удара погибли 9 человек.

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