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Обстріл Кривого Рогу: кількість поранених знову зросла

Фото: Через обстріл Кривого Рогу зросла кількість поранених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Кривому Розі четверо людей загинули, ще семеро поранені через обстріл РФ. Окупанти атакували місто ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

"Клята русня вбила балістичною ракетою 4 цивільних мешканці Кривого Рогу - троє жінок віком 61 рік, 50 років та 43 роки, а також одного 20-річного чоловіка", - розповів він..

Крім того, семеро людей отримали поранення.

"Троє важких, з них два чоловіка та жінка - у вкрай важкому стані. Пострадали 11 будинків, в них понівечені вікна, дахи та фасади", - зазначив Вілкул.

 

Атака на Кривий Ріг

Російська армія 17 січня завдала удару по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, навчальний заклад, є жертви і поранені.

Так, спочатку повідомлялось про трьох поранених та трьх загиблих. Пізнвше кількість людей, які стали жертвами чи постраждали у Кривому Розі почала зростати.

За останніми даними, було відомо про чотирьох загиблих та шестьох постраждалих.

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