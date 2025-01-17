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Обстрел Кривого Рога: количество раненых снова возросло

Фото: Из-за обстрелов Кривого Рога возросло количество раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге четыре человека погибли, еще семеро ранены из-за обстрела РФ. Оккупанты атаковали город ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула.

"Проклятая русня убила баллистической ракетой 4 гражданских жителя Кривого Рога - трое женщин в возрасте 61 год, 50 лет и 43 года, а также одного 20-летнего мужчину", - рассказал он.

Кроме того, семь человек получили ранения.

"Трое тяжелых, из них два мужчины и женщина - в крайне тяжелом состоянии. Пострадали 11 домов, в них изуродованы окна, крыши и фасады", - отметил Вилкул.

 

Атака на Кривой Рог

Российская армия 17 января нанесла удар по городу Кривой Рог. В результате атаки повреждены дома, учебное заведение, есть жертвы и раненые.

Так, сначала сообщалось о трех раненых и трех погибших. Позже количество людей, которые стали жертвами или пострадали в Кривом Роге начало расти.

По последним данным, было известно о четырех погибших и шести пострадавших.

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