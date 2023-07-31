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Обстріл Кривого Рога: кількість жертв зросла до шести

Фото: кількість жертв в Кривому Розі знову зросла (facebook com tatyana moroz)
Автор: Каріна Левицька

Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян у Кривому Розі знову зросла. Поранення отримали вже більше ніж 70 людей.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

За словами Лисака, станом на 17:40, відомо, що в результаті трагедії шестеро людей загинули, серед них дитина.

"Постраждалих на цю годину - 75, серед яких шестеро дітей. З 22 госпіталізованих - двоє важкі", - додав голова ОВА.

Обстріл Кривого Рогу

31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.

Кількість постраждалих постійно зростала протягом дня від одного загиблого та 10 поранених. Під час розбору завалів стався обвал конструкцій житлової багатоповерхівки.

Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.

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