Обстрел Кривого Рога: количество жертв возросло до шести

По словам Лысака, по состоянию на 17:40, известно, что в результате трагедии шесть человек погибли, среди них ребенок.

"Пострадавших на этот час - 75, среди которых шестеро детей. Из 22 госпитализированных - двое тяжелые", - добавил глава ОГА.

Обстрел Кривого Рога

31 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области во время воздушной тревоги. По городу российские захватчики запустили две ракеты, одна из которых попала в жилой дом и другая – в учебное заведение.

Число пострадавших постоянно росло в течение дня от одного погибшего и 10 раненых. При разборе завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки.

Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.

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