Обстрел Кривого Рога: количество жертв возросло до шести

Число жертв в результате ракетной атаки россиян в Кривом Роге снова возросло. Ранения получили уже более 70 человек.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.
По словам Лысака, по состоянию на 17:40, известно, что в результате трагедии шесть человек погибли, среди них ребенок.
"Пострадавших на этот час - 75, среди которых шестеро детей. Из 22 госпитализированных - двое тяжелые", - добавил глава ОГА.
31 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области во время воздушной тревоги. По городу российские захватчики запустили две ракеты, одна из которых попала в жилой дом и другая – в учебное заведение.
Число пострадавших постоянно росло в течение дня от одного погибшего и 10 раненых. При разборе завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки.
Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.