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Обстріл Краматорська: рятувальники дістали тіло другої жертви

Неділя 18 лютого 2024 00:24
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Обстріл Краматорська: рятувальники дістали тіло другої жертви Фото: рятувальники витягли тіло другої жертви у Краматорську (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора ввечері, 17 лютого, обстріляли Краматорськ Донецької області. Відомо, що в результаті удару загинуло щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники витягли з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні Філашкіна.

Він також зазначив, що за оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина.

Що передувало

Нагадаємо, вчора ввечері, 17 лютого, російські терористи завдали групи ударів по Донецькій області. Під вогнем зокрема опинилися міста Слов'янськ та Краматорськ.

Пізніше Філашкін заявив, що рятувальники деблокували тіло жінки на місці російського обстрілу у Краматорську на Донеччині. За його словами, ймовірно, ще двоє людей досі перебувають під завалами.

"Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки 1977 року народження", - повідомив Філашкін.

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