Обстрел Краматорска: спасатели извлекли тело второй жертвы

Российские войска вчера вечером, 17 февраля, обстреляли Краматорск Донецкой области. Известно, что в результате удара погибло по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Еще один погибший в Краматорске. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело 23-летнего мужчины", - говорится в сообщении Филашкина.

Он также отметил, что по оперативной информации, под развалинами до сих пор находится один человек.

Что предшествовало

Напомним, вчера вечером, 17 февраля, российские террористы нанесли группу ударов по Донецкой области. Под огнем в частности оказались города Славянск и Краматорск.

Позже Филашкин заявил, что спасатели деблокировали тело женщины на месте российского обстрела в Краматорске Донецкой области. По его словам, вероятно, еще два человека до сих пор находятся под завалами.

"Стало известно об одном погибшем человеке в Краматорске. Спасатели вытащили из-под завалов тело женщины 1977 года рождения", - сообщил Филашкин.