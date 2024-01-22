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Обстріл Краматорська: росіяни вдарили "Іскандером", поранених стало більше

Архівне фото: Росіяни вдарили "Іскандером" по Краматорську (armyinform com ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 22 січня, вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"1 загиблий і 2 поранених - така уточнена інформація щодо удару по Краматорську", - йдеться в заяві.

За словами очільника області, поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування.

Також Філашкін повідомив, що росіяни випустили по місту осколково-фугасну ракету "Іскандер". Було пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 підприємства та 3 об'єкти соціальної інфраструктури. 

Обстріл Краматорська

Вранці 22 січня у Краматорську пролунав вибух. Як з'ясувалося, окупанти встояли черговий ракетний удар по місту. В результаті "соцмістечко" залишилося без світла, також зруйновано адмінбудівлю.

Пізніше Філашкін повідомив, що через обстріл Краматорська 22 січня одна людина загинула, поранено жінку.

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