RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Краматорска: россияне ударили "Искандером", раненых стало больше

Архивное фото: Россияне ударили "Искандером" по Краматорску (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 22 января, ударила по Краматорску в Донецкой области ракетой "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"1 погибший и 2 раненых - такова уточненная информация относительно удара по Краматорску", - говорится в заявлении.

По словам главы области, раненые получили необходимую медицинскую помощь и не нуждаются в стационарном лечении.

Также Филашкин сообщил, что россияне выпустили по городу осколочно-фугасную ракету "Искандер". Было повреждено 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной инфраструктуры.

Обстрел Краматорска

Утром 22 января в Краматорске раздался взрыв. Как выяснилось, оккупанты устояли очередной ракетный удар по городу. В результате "соцгородок" остался без света, также разрушено админздание.

Позже Филашкин сообщил, что из-за обстрела Краматорска 22 января один человек погиб, ранена женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКраматорскВойна в Украине