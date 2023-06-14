Обстріл Краматорська: поліція показала відео порятунку людей з-під завалів

Російські окупанти в черговий раз обстріляли території Краматорська Донецької області. В результаті ворожої атаки в місті загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції України.

"Сьогодні вранці, о 5-й годині, російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська. Внаслідок підступного терористичного акту РФ, дві людини загинули, ще двоє - отримали поранення", - пояснив правоохоронець.

За його словами, рятувальна операція відбувалася кілька годин. Білошицький наголосив, що завдяки злагодженим діям правоохоронців, рятувальників, парамедиків та сусідів вдалося витягнути з-під завалів жінку та чоловіка.

Ситуація в Краматорську

Російські війська не залишають спроби повного захоплення Донецької області. Населені пункти регіону постійно перебувають під обстрілами. Останнім часом від обстрілів страждають навіть ті міста та села, які знаходяться у відносному тилу.

Під російський удар часто потрапляють Краматорськ, Костянтинівка та Слов'янськ.

Як повідомлялось, вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.