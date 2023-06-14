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Обстріл Краматорська: поліція показала відео порятунку людей з-під завалів

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Краматорськ, Середа 14 червня 2023 19:42
Обстріл Краматорська: поліція показала відео порятунку людей з-під завалів Фото: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти в черговий раз обстріляли території Краматорська Донецької області. В результаті ворожої атаки в місті загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції України.

"Сьогодні вранці, о 5-й годині, російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська. Внаслідок підступного терористичного акту РФ, дві людини загинули, ще двоє - отримали поранення", - пояснив правоохоронець.

За його словами, рятувальна операція відбувалася кілька годин. Білошицький наголосив, що завдяки злагодженим діям правоохоронців, рятувальників, парамедиків та сусідів вдалося витягнути з-під завалів жінку та чоловіка.

Ситуація в Краматорську

Російські війська не залишають спроби повного захоплення Донецької області. Населені пункти регіону постійно перебувають під обстрілами. Останнім часом від обстрілів страждають навіть ті міста та села, які знаходяться у відносному тилу.

Під російський удар часто потрапляють Краматорськ, Костянтинівка та Слов'янськ.

Як повідомлялось, вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області.

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