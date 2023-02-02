Обстріл Краматорська. Фонд Ахметова заявив про готовність надати допомогу постраждалим

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим у результаті ракетного удару по житловому будинку в Краматорську, який стався 1 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Йдеться про допомогу у лікуванні та подальшій реабілітації, психологічну допомогу, а також надання найнеобхідніших продуктів харчування.
Також фонд готовий надати допомогу всім постраждалим від трагедії у Краматорську, незалежно від віку та ступеню тяжкості уражень.
Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, ви можете звернутися до Фонду самостійно, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001.
Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, російські військові знову обстріляли Краматорськ Донецької області. Місто РФ атакувала двома ракетами. Повідомлялось про поранених.
Днем раніше, 1 лютого, російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ Донецької області. Вдень атакували один із місцевих цвинтарів, а пізно ввечері - вдарили ракетою по житловому будинку.
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