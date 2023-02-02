Обстрел Краматорска. Фонд Ахметова заявил о готовности оказать помощь пострадавшим

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске, произошедшем 1 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, психологической помощи, а также предоставлении наиболее необходимых продуктов питания.
Также фонд готов помочь всем пострадавшим от трагедии в Краматорске, независимо от возраста и степени тяжести поражений.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.
Напомним, в четверг, 2 февраля, российские военные снова обстреляли Краматорск Донецкой области. Город РФ атаковал двумя ракетами. Сообщалось о раненых.
Днем ранее, 1 февраля, российские оккупанты дважды обстреляли Краматорск Донецкой области. Днем атаковали одно из местных кладбищ , а поздно вечером - ударили ракетой по жилому дому .
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