Обстріл Краматорська. Фонд Ахметова заявив про готовність надати допомогу постраждалим

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим у результаті ракетного удару по житловому будинку в Краматорську, який стався 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Йдеться про допомогу у лікуванні та подальшій реабілітації, психологічну допомогу, а також надання найнеобхідніших продуктів харчування.

Також фонд готовий надати допомогу всім постраждалим від трагедії у Краматорську, незалежно від віку та ступеню тяжкості уражень.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, ви можете звернутися до Фонду самостійно, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001.