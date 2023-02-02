ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Краматорска. Фонд Ахметова заявил о готовности оказать помощь пострадавшим

Новина українською →
Четверг 02 февраля 2023 17:25
Обстрел Краматорска. Фонд Ахметова заявил о готовности оказать помощь пострадавшим Фото: Фонд Ахметова заявил о готовности оказать помощь пострадавшим от обстрела Краматорска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске, произошедшем 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, психологической помощи, а также предоставлении наиболее необходимых продуктов питания.

Также фонд готов помочь всем пострадавшим от трагедии в Краматорске, независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Напомним, в четверг, 2 февраля, российские военные снова обстреляли Краматорск Донецкой области. Город РФ атаковал двумя ракетами. Сообщалось о раненых.

Днем ранее, 1 февраля, российские оккупанты дважды обстреляли Краматорск Донецкой области. Днем атаковали одно из местных кладбищ , а поздно вечером - ударили ракетой по жилому дому .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Вторжение России в Украину
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников