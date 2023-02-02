Обстріл Краматорська: 5 поранених, атаковані 16 багатоповерхівок та дитяча лікарня

У четвер, 2 лютого, окупанти знову обстріляли центр Краматорська. П'ятеро людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівки, школу, дитячу лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Щонайменше 5 людей поранено внаслідок ракетного удару по Краматорську. Сьогодні вдень росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу - двома ракетами", - розповів він.

За даними очільника регіону, через обстріл пошкоджені 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки.