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Обстрел Краматорска: 5 раненых, атакованы 16 многоэтажек и детская больница

Фото: из-за обстрела центра Краматорска 2 февраля пять человек получили ранения (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 2 февраля, оккупанты снова обстреляли центр Краматорска. Пятеро человек получили ранения, повреждены многоэтажки, школа, детская больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По меньшей мере 5 человек ранены в результате ракетного удара по Краматорску. Сегодня днем россияне снова ударили по центру города: на этот раз - двумя ракетами", - рассказал он.

По данным главы региона, из-за обстрела повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили.

Напомним, в четверг, 2 февраля, российские военные снова обстреляли Краматорск Донецкой области. Город РФ атаковал двумя ракетами. Сообщалось о раненых.

Днем ранее, 1 февраля, российские оккупанты дважды обстреляли Краматорск Донецкой области. Днем атаковали одно из местных кладбищ, а поздним вечером - ударили ракетой по жилому дому.

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Краматорск