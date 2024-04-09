Обстріл Костянтинівки: росіяни завдали авіаудар по місту, є жертва і поранені (фото)

Що передувало

Раніше повідомлялося, що росіяни об 11:30 вдарили по Костянтинівці. За словами кореспондента "Радіо Свобода", попередньо відомо про одного загиблого, а також двох поранених жінок.

О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинилися через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів.

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