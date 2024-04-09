Обстрел Константиновки: россияне нанесли авиаудар по городу, есть жертва и раненые (фото)

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что россияне в 11:30 ударили по Константиновке. По словам корреспондента "Радио Свобода", предварительно известно об одном погибшем, а также двух раненых женщинах.

В 13:00 работы на месте временно приостановились из-за риска повторного удара. В городе раздались звуки взрывов.

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