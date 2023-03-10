У Слов'янську пролунали потужні вибухи

У п'ятницю, 10 березня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.

Після вибуху місті та області оголосили повітряну тривогу. За декілька хвилин у місті знову пролунали вибухи.

Нагадаємо, що російські окупанти у п'ятницю, 10 березня, масовано обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є поранений.

Російські війська наразі не можуть йти в наступ на Вугледар через значні втрати. Наразі ворог займається відновленням сил, оскільки на там за минулий тиждень недорахувався близько двох батальйонів особового складу.

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