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У Слов'янську пролунали потужні вибухи

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Слов'янськ, П'ятниця 10 березня 2023 15:01
У Слов'янську пролунали потужні вибухи Фото: У Слов'янську пролунали потужні вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 березня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Після вибуху місті та області оголосили повітряну тривогу. За декілька хвилин у місті знову пролунали вибухи.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.

Нагадаємо, що російські окупанти у п'ятницю, 10 березня, масовано обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є поранений.

Російські війська наразі не можуть йти в наступ на Вугледар через значні втрати. Наразі ворог займається відновленням сил, оскільки на там за минулий тиждень недорахувався близько двох батальйонів особового складу.

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