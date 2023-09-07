Обстріл Костянтинівки: поліція уточнила кількість загиблих

"За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли провели візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам", - сказала вона.

Речниця зазначила, що майже всі жертви обстрілу ідентифіковані, знайдені родичі загиблих та зібрані дані ДНК.

"Станом на ранок залишається одна особа - це тіло чоловіка, родичі якого не об'явилися. Ми відібрали ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає у Костянтинівці, чиї родичі чи знайомі перебували там, звернутися до поліції для пізнання", - наголосила Гаврилко.

За словами речниці, поки проводиться експертиза типу озброєння, яким вдарили окупанти. Проте вона наголосила, що артилерію виключають.

Цинічний удар по Костянтинівці

Вдень 6 вересня російські окупанти вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Окупанти обстріляли центральний ринок. На момент удару там перебувало багато цивільних.

Внаслідок терористичного удару загинули 16 осіб, десятки отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль та представники ЄС відреагували на обстріл Костянтинівки, засудивши дії російських загарбників.

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