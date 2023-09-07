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Обстрел Константиновки: полиция уточнила количество погибших

Фото: полиция уточнила количество погибших в Константиновке (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция заявила, что в результате вчерашнего обстрела Константиновки погибли 16 человек. Одну жертву пока не удалось идентифицировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко в эфире телемарафона.

"По официальной информации, у нас 16 тел погибших людей и 33 раненых человека. Сначала была информация о 17 погибших. Когда провели визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 людям", - сказала она.

Спикер отметила, что почти все жертвы обстрела идентифицированы, найдены родственники погибших и собраны данные ДНК.

"По состоянию на утро остается один человек - это тело мужчины, родственники которого не объявились. Мы отобрали ДНК-профиль и обращаемся ко всем людям, проживающим в Константиновке, чьи родственники или знакомые находились там, обратиться в полицию для познания", - подчеркнула Гаврилко.

По словам спикера, пока проводится экспертиза типа вооружения, которым ударили оккупанты. Однако она подчеркнула, что артиллерию исключают.

Циничный удар по Константиновке

Днем 6 сентября российские оккупанты ударили по городу Константиновка Донецкой области. Оккупанты обстреляли центральный рынок. В момент удара там находилось много гражданских.

В результате террористического удара погибли 16 человек, десятки получили ранения.

Президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и представители ЕС отреагировали на обстрел Константиновки, осудив действия российских захватчиков.

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