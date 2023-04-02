Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла

Кількість поранених людей внаслідок російського удару по Костянтинівці зросла 10. Раніше стало відомо, що шестеро українців загинули через ворожий обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"На 17:00 відомо про 6 загиблих, 10 поранених", - написав він.

Кириленко нагадав, що росіяни зранку випустили по місту дві ракети С-300 та здійснили чотири залпи з "Ураганів".

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 15 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, дитсадок та адмінбудівлю.

Нагадаємо, 24 березня окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці, внаслідок чого загинули троє переселенців, ще двоє отримали поранення.

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