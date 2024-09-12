UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ

Фото: наслідки обстрілу Конотопу 12 вересня (t.me/police_su_region)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 12 вересня росіяни масовано атакували Конотоп, вже 14 людей поранені. З'явились фото наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську облпрокуратуру.

"Станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в ніч з 11 на 12 вересня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував, за попередніми даними, БПЛА типу "Шахед" обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури м. Конотоп Сумської області.

 

Наслідки обстрілу Конотопа 12 вересня (t.me/police_su_region, Сумська облпрокуратура)

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атака РФ на Конотоп

У ніч із 11 на 12 вересня російська армія масовано атакувала Конотоп Сумської області. У місті зафіксовано кілька "прильотів", повідомлялося про постраждалих.

Також через обстріл у Конотопі склалася критична ситуація зі світлом. Спочатку через обстріл у місті взагалі зникло світло.Вода подаватиметься за графіком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьКонотопВійна в Україні