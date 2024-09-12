Обстрел Конотопа: количество пострадавших возросло, фото последствий атаки РФ

В ночь на 12 сентября россияне массированно атаковали Конотоп, уже 14 человек ранены. Появились фото последствий обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую облпрокуратуру.
"По состоянию на 8 утра за медицинской помощью обратились 14 гражданских лиц, повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, 3 автомобиля, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь с 11 на 12 сентября, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг атаковал, по предварительным данным, БПЛА типа "Шахед", объекты критической и гражданской инфраструктуры г. Конотоп Сумской области.
Последствия обстрела Конотопа 12 сентября (t.me/police_su_region, Сумская облпрокуратура)
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В ночь с 11 на 12 сентября российская армия массированно атаковала Конотоп Сумской области. В городе зафиксировано несколько "прилетов", сообщалось о пострадавших.
Также из-за обстрела в Конотопе сложилась критическая ситуация со светом. Изначально из-за обстрела в городе и вовсе пропал свет. Вода будет подаваться по графику.
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