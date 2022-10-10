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Обстріл Київської області сьогодні: одна людина загинула, багато поранених

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 15:02
Обстріл Київської області сьогодні: одна людина загинула, багато поранених Фото: РФ атакувала Київську область 10 жовтня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 10 жовтня, Росія атакувала чотири райони Київської області - Фастовський, Вишгородський, Броварський, Обуховський та Бучанську громаду. Наразі відомо про 9 поранених та одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника поліції Київської області Андрія Нєбітова та Офіс генпрокурора.

Броварський район

Одна особа загинула, одна поранена внаслідок ракетного обстрілу Броварського району.

"Близько 11 години ворог завдав удар по території району. Пошкоджена інфраструктура одного із сіл. За попередніми даними внаслідок падіння ракети є постраждалі", - розповів Нєбітов.

Обуховський район

Відомо про 6 поранених. Одна людина перебуває в тяжкому стані.

"6 потерпілих на Обухівщині. Один із чоловіків в тяжкому стані. Такі наслідки ракетного удару окупантів по населених пунктах району", - додав очільник поліції регіону.

За даними Офісу генпрокурора, після ударів по Київській області поранення отримали щонайменше 9 людей.

"Внаслідок влучання російських ракет в селах Обухівського та Вишгородського районів за попередніми даними постраждали 9 цивільних осіб, одна з них у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

Вишгородський район

Російські ракети потрапили до житлових будинків.

"Росіяни докотилися до того, що руйнують приватні будинки мирних жителів. Пошкоджено 8 будинків", - розповів Небітов.

Також ракети були збиті у Бучанській громаді та Фатівському районі. Без постраждалих.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу Києва кількість постраждалих зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні. 5 людей загинули.

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