Обстрел Киевской области сегодня: один человек погиб, много раненых

В понедельник, 10 октября, Россия атаковала четыре района Киевской области - Фастовский, Вышгородский, Броварский, Обуховский и Бучанскую общину. Сейчас известно о 9 раненых и одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы полиции Киевской области Андрея Небитова и Офис генпрокурора.

Броварской район

Один человек погиб, один ранен в результате ракетных обстрелов Броварского района.

"Около 11 часов враг нанес удар по территории района. Повреждена инфраструктура одного из сел. По предварительным данным в результате падения ракеты пострадали", - рассказал Небитов.

Обуховский район

Известно о 6 раненых. Один человек находится в тяжелом состоянии.

"6 пострадавших на Обуховщине. Один из мужчин в тяжелом состоянии. Таковы последствия ракетного удара оккупантов по населенным пунктам района", - добавил глава полиции области.

По данным Офиса генпрокурора, после ударов по Киевской области ранения получили минимум 9 человек.

"В результате попадания российских ракет в селах Обуховского и Вышгородского районов по предварительным данным пострадали 9 гражданских лиц, один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Вышгородский район

Российские ракеты попали в жилые дома.

"Россияне докатились до того, что разрушают частные дома мирных жителей. Повреждены 8 домов", - рассказал Небитов.

Также ракеты были сбиты в Бучанской общине и Фатовском районе. Без пострадавших.

Обновлено 15.05. По данным Небитова, практически каждый район был подтвержден обстрелами. Впрочем, благодаря успешной работе ПВО большинство ракет были уничтожены.

Что известно о погибших и раненых