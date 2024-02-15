Обстріл Київської області: в ОВА розповіли про наслідки

Під час масованого обстрілу російськими окупантами території України 15 лютого Київська область була атакована ракетами. Хоча в регіоні працювала ППО, без пошкоджень не обійшлося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію, Telegram міського голови Бучі Анатолія Федорука.

"Вранці росіяни атакували область ракетами. Повітряна тривога тривала понад дві години. В Київській області працювали сили ППО", - йдеться в повідомленні КОВА.

За даними адміністрації, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

"За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає", - констатували в відомстві.

Падіння уламків ракет

Попри відсутність "прильотів" та постраждалих, станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані в двох населених пунктах одного з районів області.

"Вже є інформація про пошкодження 7 приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля. В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи", - додали в КОВА.

Зокрема, як розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук, внаслідок обстрілів у Бучанській громаді, пошкоджено пʼять приватних житлових будинків.

"Через падіння уламків вибиті вікна, пошкоджений дах. Найголовніше - обійшлося без жертв, на щастя", - констатував він.

Обстріл Києва та області

Росія 15 лютого масовано запустила по Україні дрони-камікадзе та ракети. Зокрема, про вибухи та роботу ППО повідомляли у Києві та області. Повітряна тривога у столиці тривала понад 2 години. ППО збила всі ракети, що летіли на Київ.

Зазначимо, російські війська цього ранку завдали ракетного удару по Україні, застосувавши, зокрема, літаки стратегічної авіації Ту-95МС. Є влучення та постраждалі у Львові, Запоріжжі, біля Миргорода і не тільки. Докладніше - у матеріалі.