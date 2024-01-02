Обстріл Києва: у Yasno розповіли, чи будуть графіки відключень світла

"По світлу все загалом "нормально". Графіків ніяких не буде", - наголосив Коваленко.

Він також додав, що на відновлення пошкоджених після атаки електромереж потрібен деякий час.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі та вранці російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.

Основну частину ракет ворог направив на Київ. Загалом сили протиповітряної оборони збили майже 70 ракет, з них майже 60 у районі столиці.

Внаслідок падіння уламків у Києві було пошкоджено житлові будинки, електромережі і не тільки.

Через обстріл без світла по всій Україні залишилося близько 250 тисяч споживачів.

Більш детально про наслідки атаки росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.