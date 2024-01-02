RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Киева: в Yasno рассказали, будут ли графики отключений света

Фото: в Yasno рассказали, будут ли в Киеве графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве не будут вводить графики отключений света после сегодняшнего массированного ракетного удара по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет", - подчеркнул Коваленко. 

Он также добавил, что на восстановление поврежденных после атаки электросетей нужно некоторое время. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 января, ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед" и ракет. 

Основную часть ракет враг направил на Киев. Всего силы противовоздушной обороны сбили почти 70 ракет, из них почти 60 в районе столицы. 

В результате падения обломков в Киеве были повреждены жилые дома, электросети и не только. 

Из-за обстрела без света по всей Украине остались около 250 тысяч потребителей. 

Более детально о последствиях атаки россиян можете узнать в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеватака дроноввимкнення світлаYASNOВойна России против Украиныракетный удар