Обстріл Києва: в одному з районів евакуюють жителів багатоповерхівки, що горить
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в одному із районів столиці евакуюють мешканців будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.
За словами мера, у Шевченківському районі відбувається евакуація мешканців будинку.
"У Шевченківському районі, де горить квартира у житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку", - повідомив Кличко.
Атака росіян по Києву
Вранці 21 березня під час масштабної повітряної тривоги росіяни атакували Київ "Кинджали". Було чути вибухи, повідомляється про роботу ППО.
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Також стало відомо про перших потерпілих від атаки російських військ.
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