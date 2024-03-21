Обстріл Києва: в одному з районів евакуюють жителів багатоповерхівки, що горить

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в одному із районів столиці евакуюють мешканців будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

"У Шевченківському районі, де горить квартира у житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку", - повідомив Кличко.

За словами мера, у Шевченківському районі відбувається евакуація мешканців будинку.

Атака росіян по Києву

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