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Обстріл Києва: в одному з районів евакуюють жителів багатоповерхівки, що горить

Київ, Четвер 21 березня 2024 06:25
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Обстріл Києва: в одному з районів евакуюють жителів багатоповерхівки, що горить Фото: в одному з районів Києва евакуюють жителів багатоповерхівки, що горить (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в одному із районів столиці евакуюють мешканців будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, у Шевченківському районі відбувається евакуація мешканців будинку.

"У Шевченківському районі, де горить квартира у житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку", - повідомив Кличко.

Атака росіян по Києву

Вранці 21 березня під час масштабної повітряної тривоги росіяни атакували Київ "Кинджали". Було чути вибухи, повідомляється про роботу ППО.

Уламки ракет впали у трьох районах столиці. Детальніше про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна .

Також стало відомо про перших потерпілих від атаки російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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