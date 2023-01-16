Обстріл Києва із ЗРК, скоріш за все, відбувся з території Росії, - "Гаюн"

Обстріл Києва із зенітно-ракетного комплексу, скоріш за все, відбувся з території Росії, а не Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Моніторингова група зазначила, що 14 січня так і не отримала жодного повідомлення про запуск ракет з території Білорусі. Також не було повідомлень і про проліт ракет від жителів прикордонних районів з Білоруссю з Київської та Чернігівської областей.
"Якщо припустити, що запуск ракети із ЗРК С-400 вранці 14 січня справді було здійснено з аеродрому в Зябрівці, то його чули б тисячі місцевих жителів, адже всього за 10 км звідти - густонаселений Гомель (там живе близько 500 000 осіб), а навколо самого аеродрому – десятки сіл. Але, повторимося, нам не надійшло повідомлень не те що про запуск, але навіть про звуки, які були б на нього схожі", - йдеться у дописі.
"Тому якщо говорити про те, чи могли запустити так, щоб ніхто цього не чув, є тільки один район у Білорусі, де це могло статися. Таку версію виключати не можна", - додали у "Гаюн".
Проте 14 січня, приблизно з 7-ї години ранку жителі сусідньої Брянської області РФ фіксували звуки вибухів. Подібні вибухи почули і пізніше - о 10:29 у Клинцях та Унечі. Місцеві мешканці повідомляли про гул та вибух. Таким чином, на цей час набагато ймовірніше те, що запуск ракет С-400 вранці 14 січня було здійснено не з Білорусі, а з РФ.
Російські окупанти у суботу, 14 січня, вдарили по Києву зенітними ракетами. Запуск відбувся з північного напрямку, у зв'язку з чим долетіли вони за лічені хвилини.
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