Обстріл Києва із ЗРК, скоріш за все, відбувся з території Росії, - "Гаюн"

Моніторингова група зазначила, що 14 січня так і не отримала жодного повідомлення про запуск ракет з території Білорусі. Також не було повідомлень і про проліт ракет від жителів прикордонних районів з Білоруссю з Київської та Чернігівської областей.

"Якщо припустити, що запуск ракети із ЗРК С-400 вранці 14 січня справді було здійснено з аеродрому в Зябрівці, то його чули б тисячі місцевих жителів, адже всього за 10 км звідти - густонаселений Гомель (там живе близько 500 000 осіб), а навколо самого аеродрому – десятки сіл. Але, повторимося, нам не надійшло повідомлень не те що про запуск, але навіть про звуки, які були б на нього схожі", - йдеться у дописі.

"Гаюн" зазначає, що пуск ракети з території з Білорусі так, щоби це не почув ніхто, відбутись міг. Припускається, що запуск міг бути з білоруської частини Чорнобильської зони, де не проживають люди, а відповідно ніхто не міг нам повідомити про запуск ракети звідти.

"Тому якщо говорити про те, чи могли запустити так, щоб ніхто цього не чув, є тільки один район у Білорусі, де це могло статися. Таку версію виключати не можна", - додали у "Гаюн".

Проте 14 січня, приблизно з 7-ї години ранку жителі сусідньої Брянської області РФ фіксували звуки вибухів. Подібні вибухи почули і пізніше - о 10:29 у Клинцях та Унечі. Місцеві мешканці повідомляли про гул та вибух. Таким чином, на цей час набагато ймовірніше те, що запуск ракет С-400 вранці 14 січня було здійснено не з Білорусі, а з РФ.