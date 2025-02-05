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Обстріл Ізюма: в прокуратурі розповіли, чим і звідки била РФ по місту

Ізюм, Середа 05 лютого 2025 17:19
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Обстріл Ізюма: в прокуратурі розповіли, чим і звідки била РФ по місту Фото: РФ вдарила по Ізюму ракетою "Іскандер-М" з полігону у Ростовській області 4 лютого (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни атакували Ізюм Харківської області ракетою "Іскандер-М" з полігону у Ростовській області. Окупанти вдарили по місту 4 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

"Оперативним шляхом прокурорами встановлено, що балістична ракета "Іскандер-М", яка вдарила по центру м. Ізюм 4 лютого, була запущена з території військового полігону у Ростовській області РФ", - розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

За його словами, на даний момент правоохоронці вживають всіх заходів для встановлення вищого військового-політичного командування, які віддали наказ завдати ракетний удар, та безпосередніх виконавців вчинення цього злочину.

Ракетний удар по Ізюму

Вдень 4 лютого російська армія обстріляла місто Ізюм у Харківській області. Майже одразу стало відомо про перші жертви та поранених.

Пізніше того ж дня стало відомо про п'ятьох загиблих через удар по Ізюму, а кількість постраждалих з 20 зросла до 50, серед них троє дітей. Більшість поранених - це держслужбовці - працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

А 5 лютого кількість жертв в Ізюмі через атаку РФ зросла до 6 людей. В лікарні помер один із постраждалих, 61-річний чоловік.

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