Обстріл Ізюма: в прокуратурі розповіли, чим і звідки била РФ по місту

Фото: РФ вдарила по Ізюму ракетою "Іскандер-М" з полігону у Ростовській області 4 лютого (t.me/dsns_telegram)

Росіяни атакували Ізюм Харківської області ракетою "Іскандер-М" з полігону у Ростовській області. Окупанти вдарили по місту 4 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

"Оперативним шляхом прокурорами встановлено, що балістична ракета "Іскандер-М", яка вдарила по центру м. Ізюм 4 лютого, була запущена з території військового полігону у Ростовській області РФ", - розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко. За його словами, на даний момент правоохоронці вживають всіх заходів для встановлення вищого військового-політичного командування, які віддали наказ завдати ракетний удар, та безпосередніх виконавців вчинення цього злочину.