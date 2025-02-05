Обстрел Изюма: в прокуратуре рассказали, чем и откуда била РФ по городу

Фото: РФ ударила по Изюму ракетой "Искандер-М" с полигона в Ростовской области 4 февраля (t.me/dsns_telegram)

Россияне атаковали Изюм Харьковской области ракетой "Искандер-М" с полигона в Ростовской области. Оккупанты ударили по городу 4 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

"Оперативным путем прокурорами установлено, что баллистическая ракета "Искандер-М", которая ударила по центру г. Изюм 4 февраля, была запущена с территории военного полигона в Ростовской области РФ", - рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко. По его словам, на данный момент правоохранители принимают все меры для установления высшего военного-политического командования, которые отдали приказ нанести ракетный удар, и непосредственных исполнителей совершения этого преступления.