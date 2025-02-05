Обстрел Изюма: в прокуратуре рассказали, чем и откуда била РФ по городу
Россияне атаковали Изюм Харьковской области ракетой "Искандер-М" с полигона в Ростовской области. Оккупанты ударили по городу 4 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.
"Оперативным путем прокурорами установлено, что баллистическая ракета "Искандер-М", которая ударила по центру г. Изюм 4 февраля, была запущена с территории военного полигона в Ростовской области РФ", - рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.
По его словам, на данный момент правоохранители принимают все меры для установления высшего военного-политического командования, которые отдали приказ нанести ракетный удар, и непосредственных исполнителей совершения этого преступления.
Ракетный удар по Изюму
Днем 4 февраля российская армия обстреляла город Изюм в Харьковской области. Почти сразу стало известно о первых жертвах и раненых.
Позже в тот же день стало известно о пяти погибших из-за удара по Изюму, а количество пострадавших с 20 возросло до 50, среди них трое детей. Большинство раненых - это госслужащие - работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.
А 5 февраля количество жертв в Изюме из-за атаки РФ возросло до 6 человек. В больнице скончался один из пострадавших, 61-летний мужчина.
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