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Обстрел Изюма: в прокуратуре рассказали, чем и откуда била РФ по городу

Изюм, Среда 05 февраля 2025 17:19
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Обстрел Изюма: в прокуратуре рассказали, чем и откуда била РФ по городу Фото: РФ ударила по Изюму ракетой "Искандер-М" с полигона в Ростовской области 4 февраля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне атаковали Изюм Харьковской области ракетой "Искандер-М" с полигона в Ростовской области. Оккупанты ударили по городу 4 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

"Оперативным путем прокурорами установлено, что баллистическая ракета "Искандер-М", которая ударила по центру г. Изюм 4 февраля, была запущена с территории военного полигона в Ростовской области РФ", - рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

По его словам, на данный момент правоохранители принимают все меры для установления высшего военного-политического командования, которые отдали приказ нанести ракетный удар, и непосредственных исполнителей совершения этого преступления.

Ракетный удар по Изюму

Днем 4 февраля российская армия обстреляла город Изюм в Харьковской области. Почти сразу стало известно о первых жертвах и раненых.

Позже в тот же день стало известно о пяти погибших из-за удара по Изюму, а количество пострадавших с 20 возросло до 50, среди них трое детей. Большинство раненых - это госслужащие - работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.

А 5 февраля количество жертв в Изюме из-за атаки РФ возросло до 6 человек. В больнице скончался один из пострадавших, 61-летний мужчина.

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