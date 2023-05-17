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Обстріл Херсонської області: кількість загиблих збільшилась

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 17 травня, російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинуло троє людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Близько 16:00 окупанти обстріляли селище в Херсонському районі. Один зі снарядів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травми, несумісні із життям, отримали 5-річний хлопчик та двоє чоловіків.

"Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються", - додали у прокуратурі.

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області у середу, 17 травня. Через ворожу атаку загинула дитина.

Також сьогодні росіяни обстріляли реанімаційне відділення у Бериславі.

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні