Обстріл Херсонської області: кількість загиблих збільшилась
У середу, 17 травня, російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинуло троє людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Близько 16:00 окупанти обстріляли селище в Херсонському районі. Один зі снарядів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що травми, несумісні із життям, отримали 5-річний хлопчик та двоє чоловіків.
"Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються", - додали у прокуратурі.
На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області у середу, 17 травня. Через ворожу атаку загинула дитина.
Також сьогодні росіяни обстріляли реанімаційне відділення у Бериславі.
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