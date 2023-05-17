Обстрел Херсонской области: количество погибших увеличилось

В среду, 17 мая, российские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

"Около 16:00 оккупанты обстреляли поселок в Херсонском районе. Один из снарядов попал вблизи магазина, где находились местные жители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что травмы, несовместимые с жизнью, получили 5-летний мальчик и двое мужчин.

"Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы разной степени тяжести. Данные уточняются", - добавили в прокуратуре.

На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обновлено 18:25

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что пострадавших доставили в медучреждения Херсона.

"Подросток находится в тяжелом состоянии, его оперируют. У 24-летнего мужчины ранения средней степени тяжести", - говорится в заявлении.