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Обстрел Херсонской области: количество погибших увеличилось

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Херсонская область, Среда 17 мая 2023 18:09
Обстрел Херсонской области: количество погибших увеличилось Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 17 мая, российские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Около 16:00 оккупанты обстреляли поселок в Херсонском районе. Один из снарядов попал вблизи магазина, где находились местные жители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что травмы, несовместимые с жизнью, получили 5-летний мальчик и двое мужчин.

"Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы разной степени тяжести. Данные уточняются", - добавили в прокуратуре.

На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обновлено 18:25

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что пострадавших доставили в медучреждения Херсона.

"Подросток находится в тяжелом состоянии, его оперируют. У 24-летнего мужчины ранения средней степени тяжести", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Зеленовку Херсонской области в среду, 17 мая. Из-за вражеской атаки погиб ребенок.

Также сегодня россияне обстреляли реанимационное отделение в Бериславе.

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