Обстріл Херсона: зросла кількість жертв та постраждалих (фото, відео)

"Російські терористи обстріляли Херсон, влучили по житловому будинку. Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що Росія - держава-терорист", - наголосив Єрмак.

Фото: Росія обстріляла Херсон (t.me/ermaka2022)

За даними Мрочка, на цей час у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє та отримали поранення семеро людей.

"Усі травмовані наразі ушпиталені. Їм надається медична допомога", - наголосив він.

Своєю чергою Прокудін розповів, що російські окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.

"На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки", - повідомив глава ОВА.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що сьогодні російські терористи також вдарили з мінометів по селищу Садове Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.Обстріли Херсонської області

РБК-Україна писало про те, як нещодавно терористи вдарили по селу Тягинка Херсонської області, внаслідок чого також загинув цивільний.

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