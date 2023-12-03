UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Херсона: зросла кількість жертв та постраждалих (фото, відео)

Фото: Росія обстріляла Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні обстріляли території правобережжя Херсону. В результаті ворожої атаки постраждало вже 7 людей, ще двоє - загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна та голову Офісу президента Андрія Єрмака.

"Російські терористи обстріляли Херсон, влучили по житловому будинку. Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що Росія - держава-терорист", - наголосив Єрмак.

 

Фото: Росія обстріляла Херсон (t.me/ermaka2022)

За даними Мрочка, на цей час у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє та отримали поранення семеро людей. 

"Усі травмовані наразі ушпиталені. Їм надається медична допомога", - наголосив він.

 

Своєю чергою Прокудін розповів, що російські окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.

"На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки", - повідомив глава ОВА.

 

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що сьогодні російські терористи також вдарили з мінометів по селищу Садове Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.Обстріли Херсонської області

РБК-Україна писало про те, як нещодавно терористи вдарили по селу Тягинка Херсонської області, внаслідок чого також загинув цивільний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонокупантиВійна Росії проти України