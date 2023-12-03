Обстрел Херсона: возросло количество жертв и пострадавших (фото, видео)

"Российские террористы обстреляли Херсон, попали по жилому дому. Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что Россия - государство-террорист", - подчеркнул Ермак.

Фото: Россия обстреляла Херсон (t.me/ermaka2022)

По данным Мрочко, в настоящее время в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли двое и получили ранения семь человек.

"Все травмированные в настоящее время госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь", - подчеркнул он.

В свою очередь Прокудин рассказал, что российские оккупанты ударили по жилой застройке. Было попадание в здание и территорию поблизости, на территорию двух больниц.

"На остановке возле многоэтажного дома погибла пожилая женщина. Ее лицо устанавливается. Травмы получили 28, 46-летние мужчины, женщины 35, 42, 52 лет и две 47-летние горожанки", - сообщил глава ОВА.

Обстрел Херсона

Напомним, что сегодня российские террористы также ударили из минометов по поселку Садово Херсонской области. В результате обстрела погиб мужчина. Обстрелы Херсонской области

РБК-Украина писала о том, как недавно террористы ударили по селу Тягинка Херсонской области, в результате чего также погиб гражданский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.