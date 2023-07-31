Обстріл Херсона: відомо про 4 загиблих, поранення дістали 17 осіб

"Російська армія обстрілює Херсон. Ворог бʼє по житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

За його словами, найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста.

"Станом на зараз відомо про 4 загиблих і 17 поранених", - написав Єрмак.

Він додав, що наймолодшій травмованій - лише 16 років.

Інформація від ОВА

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу.

"Один загиблий та шестеро травмованих - це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро - волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення", - сказав Прокудін.

З чим пов'язані такі обстріли

Глава ОВА пояснив, що така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська лівобережжі.

"Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати!", - додав Прокудін.

Обстріли Херсона

Попри те, що Херсон було звільнено від російських окупантів у листопаді 2022 року, російські війська постійно обстрілюють місто.

Сьогодні вже повідомлялось, що внаслідок ворожої атаки на Херсон є загиблі, також відомо про щонайменше 10 поранених.