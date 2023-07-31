Масовані обстріли Херсона: кількість поранених збільшилася, постраждала дитина і волонтери

Російські війська сьогодні, 31 липня, завдали масованого удару по Херсону. Унаслідок ворожої атаки є загиблі, також відомо про щонайменше 10 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Обстріл Херсона вранці

У прокуратурі повідомили, що вранці окупанти вдарили по середмістю обласного центру.

Унаслідок цього загинув працівник комунального підприємства, ще четверо його колег дістали поранення.

Другий обстріл Херсона

Близько 11:00 російські війська обстріляли житловий мікрорайон міста Херсона. Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць.

Фото: Наслідки обстрілів (facebook.com/pho.gov.ua)

Ситуація станом на 15:30

Зазначається, що внаслідок обстрілів обласного центру травмовано щонайменше 10 цивільних осіб.

"Серед поранених четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик. Дані уточнюються. Обстріли тривають", - додали у прокуратурі.

Обстріли Херсона

Попри те, що Херсон було звільнено від російських окупантів у листопаді 2022 року, російські війська постійно обстрілюють місто.

Буквально 12 липня російські окупанти обстріляли будинок у Херсоні, загинула одна людина. Наприкінці червня російські війська також атакували будинок у Херсоні. Тоді поранення отримали двоє цивільних та двоє волонтерів.